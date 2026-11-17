Olayın seyri ve çarpışmalar

Edinilen bilgilere göre, Ekin Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, İ.K. (16) idaresindeki 38 SK 825 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araç, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir polis otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı. Kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağında S.Ş. (65) idaresindeki 05 DM 410 plakalı otomobil ile İ.K. (22) yönetimindeki 19 ABM 435 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralananlar ve sağlık müdahalesi

Kazada, otomobil sürücüleri S.Ş. ve İ.K. ile araçlardaki yolcular G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltılar, trafik ve soruşturma

Kazada sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtilirken, polis ekipleri tarafından İ.K. (16) ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16) yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, yanındaki iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili polis ekiplerince adli ve idari inceleme başlatıldı.

Trafikte riskler ve değerlendirme

Bu olay, ehliyetsiz araç kullanımının ve trafik kurallarına uymamanın yol açtığı riskleri bir kez daha gösterdi. Polis takibi sırasında yaşanan çarpışmalar, hem görevdeki ekipler hem de sivil sürücüler için ciddi tehlike oluşturdu; bu tür vakaların önlenmesi için denetim ve denetim sonrası süreçlerin önemine işaret ediyor.

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