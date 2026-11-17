Kocasinan'da 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katındaki ikamette henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine ilgili birimler bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı tespit edildi.

Söndürme çalışmaları ve soruşturma:

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANDAN ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.