Bodrum'da ortak operasyonda göçmen kaçakçılığına karışan şüphelilerden altı kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı soruşturmasında toplam 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonun yürütülmesi:

Operasyonu yürüten birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı yer aldı. Ekiplerce yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve olayla ilgili işlemler emniyette tamamlandıktan sonra haklarında adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk ve hâkimlik kararı:

Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında F.P, B.K, S.K, C.Ç, İ.K.D, Ö.S, C.G, K.Ö, İ.F. ve M.G bulunuyordu. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılardan İ.K.D, Ö.S, C.G, K.Ö, İ.F. ve M.G tutuklama talebiyle cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheli F.P, B.K, S.K ve C.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürüyor. Yetkililer, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kararlılığını yineliyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA