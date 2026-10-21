Arnavutluk’taki öğrencilerle polis arasında sekizinci gün gerilimi

Olayların gelişimi:

Arnavutluk’ta eğitim ücretlerinin düşürülmesi ve devletin eğitime daha fazla yatırım yapmasını talep eden öğrencilerin başlattığı protestolar sekizinci günde devam etti. Gösteriler sabah saatlerinde barışçıl başladı ancak gün ilerledikçe gerginlik tırmandı ve çatışmalar yeniden yaşandı.

Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Göstericilerin güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişek attığı; polisin ise cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Olaylarda müdahalelerin yoğun olduğu anlar görüldü ve sokakta güvenlik önlemleri artırıldı.

Öğrenciler ve siyasi aktörlerin tepkileri:

Başbakan Edi Rama’nın diyalog çağrısına öğrenciler tepki gösterdi; Rama’nın Başbakanlık binası önüne yerleştirdiği sandalyeleri devirdiler ve üzerinde "diyalog" yazan kağıtları yırttılar. Sandalyeler, Rama’nın koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu ilan etmesinin ardından konulmuştu.

Rama sosyal medya üzerinden yineleyerek konuşmak isteyen herkesle iletişime açık olduğunu bildirdi ve "Kim diyalog istiyorsa, istediği zaman, isterse burada bile görüşebiliriz. Hükümetle birlikte görüşmeye hazırım" dedi. Ancak öğrenciler bu teklifi reddetti ve eylemlerine devam etti.

Ana muhalefet lideri Berisha, protestolarda 2 binden fazla gencin polis şiddetine maruz kaldığını, gözaltına alındığını veya tutuklandığını öne sürdü. Berisha, Arnavutluk’un komünizm rejiminin karanlık günlerinden bu yana benzeri görülmemiş olaylar yaşandığını savunarak, Rama’nın istifa etmediği sürece krizin derinleşeceğini iddia etti.

Arnavutluk’taki protestoların 8. gününde barışçıl başlayan gösteriler, gerginliğin tırmanmasıyla birlikte yine göstericiler ve polis arasında arbedelere sahne oldu. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.