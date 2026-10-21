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Ayak izleri kamerada çözüldü: Aksaray'da tır ve inşaat hırsızı yakalandı

Aksaray polisinin güvenlik kamerası ve teknik takibi sonucu tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı malzemelerle saklandığı yerde yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 02:14

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 02:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayak izleri kamerada çözüldü: Aksaray'da tır ve inşaat hırsızı yakalandı

Aksaray polisinden operasyon: hırsız saklandığı yerde yakalandı

Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarların ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan ön çalışmalar ve görüntü incelemeleri sonucu şüphelinin kimliği belirlendi.

takip ve deliller:

Olay yerlerindeki güvenlik kameraları kayıtları titizlikle incelendi, tespit edilen şahıs teknik ve fiziksel olarak takibe alındı. Polis ekipleri, yürütülen takip sırasında ulaştıkları bulgularla yeterli delili topladı ve operasyon kararı aldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin saklandığı yerde bulunduğu bildirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve olayla bağlantılı çaldığı malzemeler ele geçirildi. Kamu düzeni ve mağdurlar açısından önemli olan bu maddi deliller soruşturmaya ışık tutacak nitelikte.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ediyor. Polis ekipleri, benzer olayların önüne geçmek amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, incelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

AKSARAY’DA TIR VE İNŞAATLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ POLİSİN OPERASYONUYLA ÇALDIĞI MALZEMELERLE...

AKSARAY’DA TIR VE İNŞAATLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ POLİSİN OPERASYONUYLA ÇALDIĞI MALZEMELERLE BİRLİKTE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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