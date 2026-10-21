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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü araçla kaçıp polise dava tehdidi yöneltti

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp polise araç süren sürücü 0.89 promil alkollü yakalandı; 680 bin TL idari para cezası verildi, sürücü dava tehdidinde bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 04:49

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 04:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü araçla kaçıp polise dava tehdidi yöneltti

Kayseri'de trafik uygulamasında kaçış

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün izlediği riskli davranış, kısa süreli bir kovalamacanın ardından son buldu. Ekipler, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı aracı durdurmak istedi.

Olayın gelişimi:

İhtar üzerine aracı durdurmayan O.Ş., polis ekiplerine doğru araç sürüp kaçmaya çalıştı. Takip sonucu sürücü Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaçış sırasında ekiplerin güvenliğini tehlikeye atan bu davranışın ardından, sürücüye trafik mevzuatı kapsamında ağır idari yaptırımlar uygulandı.

Yasal süreç ve ifadeler:

O.Ş.'ye toplamda 680 bin TL idari para cezası kesildi. Ekiplerin O.Ş.'yi sürücü olarak tespit etmesine rağmen kendisi sürücü olmadığını iddia etti ve polislere karşı 'bende dava açarım' diyerek tehditkar sözlerde bulundu.

O.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, ÜZERLERİNE ARAÇ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, ÜZERLERİNE ARAÇ SÜREREK, KAÇAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. YAPILAN KONTROLLERDE 0.89 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ KENDİSİNİN SÜRÜCÜ OLMADIĞINI İDDİA EDEREK, İŞLEDİĞİ SUÇLARIN ÜZERİNE POLİS MEMURUNA ‘DAVA AÇARIM’ DEDİ. ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNDEN 680 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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