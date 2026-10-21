boşanma tartışmasında silahlı saldırı: iki kişi ağır yaralandı

çatalağzı'nda silahlı saldırı:

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma silahla noktalandı. İddiaya göre, Ercan D. (48) ile eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaya müdahale eden Emre Ç. (27) olaya dahil oldu; bunun ardından Ercan D.'nin silahla ateş açtığı belirtildi. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

yaralıların sağlık durumu:

Saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Burçin D.'nin bilinci açık, Emre Ç.'nin bilinci kapalı durumdaydı ve her iki yaralının da hayati tehlikesi devam ediyor. Olayı duyan yaralı yakınları hastaneye geldi.

şüpheliye ilişkin önlemler ve soruşturma:

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ercan D. hakkında daha önce verilmiş bir önleyici tedbir kararı bulunduğu ve bu kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİYLE TARTIŞAN ERCAN D., EŞİNE VE TARTIŞMAYA MÜDAHALE EDEN GENCE SİLAHLA ATEŞ AÇTI. SALDIRIDA AĞIR YARALANAN 2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRERKEN, KAÇAN ŞÜPHELİ HAKKINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI.