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İnegöl'de motosikletle otomobilin çarpışması: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı'nda saat 23.30 civarında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 01:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de motosikletle otomobilin çarpışması: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İnegöl'de trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 23.30 civarında Hikmet Şahin Kültürparkı içinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz otomobilin altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk müdahalede genç çıkarıldı ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Olayda, 16 BBT 284 plakalı aracı Narmin O. (23) kullanırken; motosikletin plakasının 16 CDR 475 olduğu kaydedildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Beşir Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Acı haberi alan ailenin olay yerine gelmesiyle birlikte, gencin annesinin feryatları çevredeki vatandaşların yüreğini burktu; anne olay yerinde 'Oğlum nerede. Bir şey söyleyin' diyerek gözyaşı döktü. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN 17 YAŞINDAKİ MUHAMMED BEŞİR AÇIKGÖZ HAYATINI KAYBETTİ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ARACIN ALTINDAN ÇIKARILAN GENCİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ. ACI HABERİ ALAN ANNESİNİN OLAY YERİNDEKİ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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