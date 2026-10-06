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Denizli ticaret borsasında koltuk yarışı: üyeler yeni yönetimi belirliyor

Denizli Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemi meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri başladı; oy verme 09:00-17:00 arası devam ediyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:02

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli ticaret borsasında koltuk yarışı: üyeler yeni yönetimi belirliyor

Denizli Ticaret Borsası üyelerini seçiyor

Denizli Ticaret Borsasında 2026-2030 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün başladı. Seçimler, borsa organlarının yeni dönem yapısını belirleyecek olması nedeniyle üyeler tarafından yakından takip ediliyor.

Oy verme süreci:

Borsa hizmet binasında kurulan sandıklarda üyeler oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sabah 09:00da başlayıp akşam 17:00de sona erecek. Üyeler, sandık başında Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerini belirleyecek.

Bugünkü meclis seçimlerinin tamamlanmasının ardından, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ilk oturumda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve borsa yönetimi netlik kazanacak.

Adaylar ve mesajları:

Seçimde mevcut başkan İbrahim Tefenlili ile iş insanı Musa Yılanlının listeleri yarışıyor. İbrahim Tefenlili, borsa başkanlığını 21 yıldır sürdürüyor ve deneyimiyle öne çıkıyor.

Mavi listeden yarışan Musa Yılanlı, seçim günü hakkında borsanın geleceğine ilişkin temennilerini dile getirdi. Yılanlı, üyelerin demokratik haklarını kullanarak sandığa geleceğini, seçim sürecinin şu ana kadar huzurlu ve düzenli geçtiğini belirtti ve borsanın geleceği için hayırlı olacak sonucu diledi.

Seçim günü tamamlandığında oy sayımına geçilecek ve yeni dönem organlarının belirlenmesi ile Denizli Ticaret Borsasında yönetim süreci şekillenecek.

DENİZLİ TİCARET BORSASI’NDA (DTB) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK ORGAN ÜYELERİNİN BELİRLENECEĞİ...

DENİZLİ TİCARET BORSASI’NDA (DTB) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK ORGAN ÜYELERİNİN BELİRLENECEĞİ MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI. SEÇİMDE MEVCUT BORSA BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİ İLE İŞ İNSANI MUSA YILANLI YARIŞIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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