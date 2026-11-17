Cenaze töreni ve son yolculuk:

Dilovası Belediyesi basın yayın biriminde görev yapan Sebahattin Gültekin (54), bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Törene katılan isimler ve veda anı:

Cenaze, öğle namazını müteakip Dilovası Diliskelesi Merkez Camisinde kılındı. Törene Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediyesi eski başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile mesai arkadaşları, gazeteciler, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Sebahattin Gültekin, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları ve sevenleri merhuma olan saygı ve duygularını törende paylaştı.

KOCAELİ'DE DİLOVASI BELEDİYESİ BASIN YAYIN BİRİMİNDE GÖREV YAPAN SEBAHATTİN GÜLTEKİN (54), KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.