Erzurum Şehir Hastanesi'nde dünya prematüre günü etkinliği

Hayatın en kırılgan başlangıçlarına ev sahipliği yapan Erzurum Şehir Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında hastane yönetimi, hekimler ve sağlık personelinin katılımıyla farkındalık odaklı bir program düzenledi. Etkinlik, prematüre bebeklerin bakımında rol alan ekiplerin emeklerini görünür kılmayı ve ailelerle dayanışmayı amaçladı.

etkinlikte yapılanlar:

Program çerçevesinde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi. Sağlık personeli ve aileler arasında samimi sohbetler yapıldı; birlikteliğin ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yapıldı. Günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi ve ailelerin duygu ve düşüncelerine zaman ayrıldı.

başhekimin vurgusu:

Dünya Prematüre Günü’nün önemine değinen Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, prematüre bebek bakımının yüksek hassasiyet, sabır ve üstün bir ekip ruhu gerektirdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Prematüre bebeklerimiz, dünyaya gözlerini erken açarak hayatın en büyük ve en erken mücadelesine imza atıyorlar. Hastanemiz bünyesindeki yeni doğan yoğun bakım ünitemiz; modern tıbbi altyapısı, tecrübeli hekimleri ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimizle bu minik yavrularımızın en güvenli sığınağı olmaya devam etmektedir. Onların hayata tutunma azmi, hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve evlatlarımız için umut ışığı olan sağlık ordumuza yürekten teşekkür ediyorum."

Etkinlik, hem sağlık ekibinin motivasyonunu artırmayı hem de prematüre bakımına dair toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefleyerek ailelerle kurulan yakın iletişim ve birlikte çekilen fotoğraflarla son buldu.

HAYATIN EN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ VESİLESİYLE HASTANE YÖNETİMİ, HEKİMLER VE SAĞLIK PERSONELİNİN KATILIMIYLA ANLAMLI BİR PROGRAMA İMZA ATTI.