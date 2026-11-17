Tatbikat gerçeği aratmadı:

Erciyes Dağı'nda yeni kayak sezonu öncesi düzenlenen kurtarma tatbikatı, senaryo gereği operatör odasındaki elektrik kaynaklı yangın ve mekanik tesis durması üzerinden canlandırıldı. Olay kurgusunda telesiyej hattında mahsur kalan vatandaşların tahliyesi öncelikli hedef olarak belirlendi ve tatbikat gerçeği aratmayacak bir tempoda yürütüldü.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri operatör odasındaki yangına müdahale ederken, bayılan görevli kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Telesiyejde mahsur kalanlara ulaşan JAK, AFAD ve Erciyes AŞ ekipleri, kurdukları halat sistemiyle hattın yanında bulunan kişilerin yanına ulaştı. Tatbikat kapsamında mahsur kalan 8 kişi güvenli şekilde indirilip UMKE ekiplerine teslim edildi; uygulama hem teknik müdahaleyi hem de saha koordinasyonunu test etti.

Amaç ve değerlendirme:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye’nin en genç en yakışıklı dağındayız. Türkiye’nin son zamanlarda yükselen kayak merkezi Erciyes’te her yıl düzenlediğimiz ve koordinasyonunu sağladığımız, bütün ekiplerde kendimizi denediğimiz bir kurtarma tatbikatını daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her yıl bunu düzenliyoruz. Allah hiçbir zaman gerçeğini yaşatmasın. Duamız bu oluyor ama hazırlıklı olmak için sürekli bu tatbikatları yaparak birimler ile burada koordinasyonu nasıl sağlarız, bu tatbikatın gerçeğinde nasıl hareket edeceğimizi görmek açısından önemli."

Tatbikat yetkilileri, benzer senaryolarda müdahale kabiliyetini artırmanın ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmenin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Erciyes'te düzenlenen bu tür çalışmaların, olası gerçek olaylarda müdahale sürelerini kısaltmaya ve can güvenliğini sağlamaya katkı sağlayacağı belirtildi.

ERCİYES'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMAZKEN, SENARYO GEREĞİ TELESİYEJDE MAHSUR KALANLAR NEFES KESEN BİR OPERASYONLA KURTARILDI.