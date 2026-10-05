Dolar 49,1412 +0,07%
Euro 55,0296 -0,42%
Bist 12.460,15 +1,55%
Altın Gram 6.587,81 +0,18%
EUR/USD 1,1191 -0,59%
Brent Petrol 101,16 -1,07%
--°

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

Artuklu'da darbedildikten sonra hastanede hayatını kaybeden Ahmet Acay'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildiği öne sürülen Ahmet Acay, iddialara göre darbedildikten bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve burada yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı.

olayın seyri:

Soruşturma dosyasından edinilen bilgiye göre, Acay'ın hastaneye başvuru süreci ve kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine emniyet ekipleri derhal çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve yargı süreci:

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç şüpheli hakkında adli süreç işlemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer delil toplama ve ifade işlemlerini sürdürüyor. Tutuklama kararı, dosyadaki mevcut delil ve savcılığın talebi doğrultusunda alındı.

Haberde adı geçen tüm özel isimler ve yerler yetkili makamların ifade ve kararları doğrultusunda aktarılmıştır. Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturma sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİNDE DARBEDİLDİKTEN BİR GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN AHMET ACAY&#039;IN...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE DARBEDİLDİKTEN BİR GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN AHMET ACAY'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görü...
images

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye
images

Sokak tartışması ölümle sonuçlandı: boşanma aşamasındaki kadın hayatını kaybetti
images

Altınordu'da metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip