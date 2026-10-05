Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,0814 -0,33%
Bist 12.435,78 +1,35%
Altın Gram 6.577,70 +0,00%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 101,71 -0,53%
--°

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Kırşehir'de sürücü belgesi e-sınavında kopya düzeneği yakalandı; gizli kamera, mobil WiFi ve casus kulaklıkla yakalanan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Kırşehir'de sürücü belgesi sınavında kopya çekmeye yönelik bir düzeneğin kullanılması üzerine emniyet güçleri müdahale etti. Olay, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesinde tespit edildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi‑Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi. Bulunan düzenek, sınav güvenliğini zedelemeye yönelik açık bir müdahale olarak değerlendirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Ekiplerin çalışması sonucu kopya düzeneğini hazırladığı belirlenen kişiler tespit edildi. F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal süreç yetkili mercilerce yürütülüyor.

KIRŞEHİR&#039;DE SÜRÜCÜ BELGESİ SINAVINDA KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK DÜZENEK HAZIRLADIĞI TESPİT EDİLEN 2...

KIRŞEHİR'DE SÜRÜCÜ BELGESİ SINAVINDA KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK DÜZENEK HAZIRLADIĞI TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı
images

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görü...
images

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye
images

Sokak tartışması ölümle sonuçlandı: boşanma aşamasındaki kadın hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Somali'de uzay limanı inşasına başlandığını ve ay aracının test sürecine girdiğini açıkladı

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip