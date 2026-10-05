Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Kırşehir'de sürücü belgesi sınavında kopya çekmeye yönelik bir düzeneğin kullanılması üzerine emniyet güçleri müdahale etti. Olay, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesinde tespit edildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi‑Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi. Bulunan düzenek, sınav güvenliğini zedelemeye yönelik açık bir müdahale olarak değerlendirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Ekiplerin çalışması sonucu kopya düzeneğini hazırladığı belirlenen kişiler tespit edildi. F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal süreç yetkili mercilerce yürütülüyor.

KIRŞEHİR'DE SÜRÜCÜ BELGESİ SINAVINDA KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK DÜZENEK HAZIRLADIĞI TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.