Kültür sanat şirketi işçilerinin maaşları için kalıcı çözüm arayışı

Kültür sanat şirketi işçilerinin maaşları için arayış

Atakum Belediyesi, teminat mektubu karşılığında çekilen kredilerle belediye personelinin birikmiş maaşlarını ödedi. Ancak belediyeye bağlı Kültür, Sanat Şirketi çalışanlarının maaşlarının hâlâ ödenmemesi, meclis gündeminde yer aldı.

meclis oturumu ve gündem tartışmaları:

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı İlk Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen dört madde daha detaylı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. AK Parti ve MHP grubundan meclis üyeleri, bazı şirket çalışanlarının maaşlarını alamadığını belirterek konuyu gündeme taşıdı ve bu çalışanların da belediye personeli sayıldığı vurgulandı.

Meclis üyeleri, teminat mektubu sürecinde kredi kullanılarak belediye personelinin maaşlarının ödendiğini, buna rağmen şirket işçilerinin alacaklarının devam ettiğini ifade etti. Görüşmelerde, 5 aya kadar biriken maaş borçlarının en kısa sürede kapatılması gerektiği sıkça dile getirildi.

süreç, sorumluluklar ve çözüm arayışı:

Yeni Parti Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz, teminat mektubu talebinde emeği geçenlere teşekkür ederek onay sürecinin yaklaşık iki ay sürdüğünü söyledi ve bu dönemde şirket çalışanlarının birikmiş maaş yükünün daha da arttığını belirtti. Yılmaz, yapısal nedenlerle Kültür, Sanat Şirketi çalışanlarının belediyeden alacaklı duruma geldiğini, bunun giderilmesi için başkanın kesin bir çözüm sözü verdiğini iletti.

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise mevcut mevzuat ve yapı gereği şirketlere belediye tarafından doğrudan kaynak aktarılamadığını hatırlattı. Taşkın, şirketlerin maaşları kendi gelirleriyle karşılaması gerektiğini belirterek, belediye yönetiminin konuya kalıcı çözüm getirilmesi için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Taraflar, gelecekte benzer ayrıma mahal vermemek üzere yapısal değişikliklerin hızla tamamlanması gerektiği konusunda hemfikir oldu ve belediye yönetiminden sorunların giderilmesine yönelik adımlar bekleniyor.

mali tablo ve bütçe hazırlıkları:

Toplantıda ayrıca Atakum Belediyesi'nin 2027 mali yılı hazırlık bütçesi de ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen teklife göre belediyenin 2027 yılı gelir bütçesi yaklaşık 4 milyar 650 milyon TL, gider bütçesi yaklaşık 4 milyar 750 milyon TL olarak öngörülüyor. Teklif, komisyonda görüşüldükten sonra mecliste oylanacak ve ardından Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevk edilecek.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ’NDE TEMİNAT MEKTUBU SONRASI ÇEKİLEN KREDİLERLE 5 AYA KADAR BİRİKMİŞ PERSONEL MAAŞLARI ÖDENMİŞTİ. BU AYKİ MECLİS TOPLANTISINDA ŞİRKET PERSONELLERİNİN MAAŞLARININ ÖDENMEDİĞİNİN GÜNDEME GELMESİNİN ARDINDAN, YENİ PARTİ GRUBU, O İŞÇİLERİN MAAŞLARININ ÖDENMESİ İÇİN DE FORMÜL BULMAYA ÇALIŞTIKLARINI İFADE ETTİ.