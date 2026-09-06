Artuklu'da şüpheli araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

operasyonun kısa özeti:

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonu yapan birim, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu.

arama ve ele geçirilenler:

Çalışma kapsamında durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, kaçak olduğu tespit edilen paketler bulundu. Ele geçirilen sigaraların toplam adedi yetkililerce 7 bin 500 paket olarak açıklandı. Bulunan ürünler ve deliller muhafaza altına alındı.

gözaltı ve hukuki süreç:

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturma kapsamındaki işlemler devam ediyor.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.