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Artuklu'da şüpheli araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Artuklu'da durdurduğu araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Artuklu'da şüpheli araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

operasyonun kısa özeti:

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonu yapan birim, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu.

arama ve ele geçirilenler:

Çalışma kapsamında durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, kaçak olduğu tespit edilen paketler bulundu. Ele geçirilen sigaraların toplam adedi yetkililerce 7 bin 500 paket olarak açıklandı. Bulunan ürünler ve deliller muhafaza altına alındı.

gözaltı ve hukuki süreç:

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturma kapsamındaki işlemler devam ediyor.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİNDE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA BİR ARAÇTA...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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