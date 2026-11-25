Artvin'de Soğanlı Tüneli önünde yamaçtan kopan kayalar araca zarar verdi
Artvin-Ardanuç kara yolunda iki gündür etkili olan yağışların ardından Soğanlı Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Olayın gelişimi:
Yola düşen kaya parçalarının Ardanuç yönünde seyreden bir araca isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu.
Müdahale çalışmaları:
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
ARTVİN-ARDANUÇ KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN HEYELANDA YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇALARI, SEYİR HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ. ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞURKEN SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU.
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