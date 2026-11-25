Çorum-Alaca kara yolunda takla atan araçta şans eseri yaralanma olmadı

Kaza, Çorum-Alaca karayolunun Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M.T. yönetimindeki 55 BD 239 plakalı otomobil, Çorum yönünden Alaca istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı.

Kaza ve müdahale:

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde kazada araçta bulunanların şan eseri yara almadan çıktığı belirlendi. Kamusal müdahale hızlı gerçekleşti ve olay yeri güvenlik şeridine alındı.

Alkol testi ve idari işlem:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi; yapılan ölçümde sürücünün kanındaki alkol oranı 0,96 promil olarak kaydedildi. Olay sonrası sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Araç, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çekiciyle kaldırıldı.

Olay, trafik güvenliği ve sürüş esnasında dikkat gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmaması önemli bir şans unsuru olarak kayda geçti, ancak uygulanan idari yaptırımlar sürücünün ihlalinin ciddiyetine işaret ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sürücülerin alkol ve yorgunluk durumlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Soruşturma ve idari işlemler devam ediyor.

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