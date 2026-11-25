Olayın seyri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 35 DDV 924 plakalı otomobilin sürücüsü O.I. ile ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından araçtan inen O.I., iddialara göre motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde iki taraf arasında sözlü gerilim ve ardından biber gazı kullanımına ilişkin anlar yer aldı. O.I.'nın motosiklet sürücüsünün otomobilin aynasına vurduğunu iddia ettiği kaydedildi.

İdari işlem ve yaptırımlar:

Olay sonrası yetkililerce yapılan tespit ve uygulama sonucu O.I.'ya "saldırı amaçlı araçtan inmek" suçundan 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de trafikten 60 gün men edildi.

Yetkililer, kent içi trafikte benzer davranışların hem can hem mal güvenliğini riske attığını belirterek, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda gerekli idari işlemlerin uygulandığını kaydetti. Olayın görüntülenmesi, uygulanan cezanın ve tedbirlerin gerekçelendirilmesinde etkili oldu.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA OTOMOBİLDEN İNEN SÜRÜCÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE BİBER GAZIYLA SALDIRDI. BİBER GAZLI SALDIRI BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIRKEN, SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA YAZILDI.