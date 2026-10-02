Artvin'de yoldan çıkan araç 400 metrelik uçuruma düştü: sürücü hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Taşkıran köyü Sarıgöl mevkiinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çevik idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde sürücünün kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Yusufeli itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri, uçuruma inerek araca ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşım ve müdahalesi güçlükle gerçekleştirildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kemal Çevik’in cansız bedeni ekipler tarafından sedyeye alınarak uçurumdan güçlükle çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından sürdürüldü.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ. EKİPLER, SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİNİ SEDYE YARDIMIYLA GÜÇLÜKLE ÇIKARDI.