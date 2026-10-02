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Artvin'de yoldan çıkan araç 400 metrelik uçuruma düştü: sürücü hayatını kaybetti

Yusufeli ilçesi Taşkıran köyü Sarıgöl mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı; sürücü yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artvin'de yoldan çıkan araç 400 metrelik uçuruma düştü: sürücü hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Taşkıran köyü Sarıgöl mevkiinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çevik idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde sürücünün kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Yusufeli itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri, uçuruma inerek araca ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşım ve müdahalesi güçlükle gerçekleştirildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kemal Çevik’in cansız bedeni ekipler tarafından sedyeye alınarak uçurumdan güçlükle çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından sürdürüldü.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI...

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ. EKİPLER, SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİNİ SEDYE YARDIMIYLA GÜÇLÜKLE ÇIKARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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