Nusaybin'de çarpışma anı ortaya çıktı: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın görüntüleri:

Mardin'in Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç ile Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpışma anı yer alıyor.

Çarpışmanın görüntülediği anlar:

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki aracın çarpışmanın etkisiyle savruldukları ve kontrolü kaybettikleri anlar net şekilde görülüyor. Görüntüler, kazanın şiddetini ve olay yerindeki hareketliliği yansıtıyor.

Can kaybı, yaralananlar ve soruşturma:

Kazada Zana Çelik (37) hayatını kaybetti; Z.A. (15) ve M.S. (21) yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

ZANA ÇELİK (37)