Asansör önünde boğazına şeker kaçan vatandaşı görevli Heimlich ile kurtardı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne işlem için gelen bir vatandaşın boğazına, asansör önünde beklerken şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kişi, ilk anda göğsüne vurarak tıkanmayı gidermeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşın zor durumda olduğunu gören çevredeki kişiler ve müdürlükteki görevli personel derhal olaya müdahale etti. Durumun ciddiyeti nedeniyle hızlı bir ilk yardım müdahelesi gerekti.

Müdahalenin seyri ve sonuçları:

Müdürlük personeli, tıkanmanın mekanik yöntemlerle giderilmesi gerektiğini tespit edip Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından boğaza kaçan şeker çıktı ve vatandaşın solunumu normale döndü. Olay yerindeki ilk müdahale, daha ciddi bir sağlık sorununun önüne geçti.

Olay sonrası vatandaşın durumu stabil hâle gelirken, sağlık kuruluşuna yönlendirme veya ek müdahale yapılmadığı bildirildi. Müdahalenin hızlı ve doğru yapılması, olası bir boğulma vakasının önüne geçti.

Güvenlik kaydı ve dikkate değer noktalar:

Müdahale anına ait görüntüler, müdürlüğün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde personelin soğukkanlı ve hızlı davranışıyla tıkanmanın giderildiği görülüyor. Yetkililer, benzer acil durumlarda sakin kalmanın ve uygun ilk yardım tekniklerinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Olay, kurum içi hazırlık ve personelin temel ilk yardım bilgisi açısından da olumlu bir örnek teşkil etti. Yetkililer, vatandaşa yapılan müdahaleyi örnek göstererek, kamu kurumlarındaki personelin ilk yardım eğitiminin önemini vurguladı.

KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İŞLEM YAPMAK İÇİN GELEN BİR VATANDAŞIN BOĞAZINA ŞEKER KAÇTI. NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞI, MÜDÜRLÜKTEKİ BİR PERSONEL HEİMLİCH MANEVRASI YAPARAK, KURTARDI.