Belçika karşısında ilk yarı: De Bruyne farkı

maç özeti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçını deplasmanda Belçika ile oynuyor. Müsabakanın ilk yarısı Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

goller ve kritik anlar:

10. dakikada orta sahada topu kazanan Kevin De Bruyne, Lukebakio ile paslaşarak ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu yakın köşeden ağlara gönderdi. Bu gol, ilk yarının belirleyici anı oldu.

14. dakikada Lukebakio'nun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu kontrol etti. 18. dakikada Arda Güler dar açıdan şutunu attı; kaleci Senne Lammens topu çıkardı.

20. dakikada kullanılan serbest vuruşta Arda'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti. 29. dakikada Godts'ın ortasında De Bruyne'nin penaltı noktası üzerindeki kafa vuruşunu Uğurcan kurtardı.

36. dakikada Godts'ın ara pasıyla topla buluşan Lukebakio'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesi sonrası top direkte patladı. 43. dakikada Zeki Çelik'in ceza sahası içi pasında Merih Demiral'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Maurice Dufrasne

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen

Belçika ilk 11: Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Mika Godts, Charles De Ketelaere. Yedekler: Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Zeno Debast, Arthur Theate, Romeo Lavia, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Lois Openda, Koni De Winter, Joaquin Seys, Malick Fofana, Nicolas Raskin. Teknik direktör: Mark van Bommel.

Türkiye ilk 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç. Teknik direktör: Vincenzo Montella.

Gol: Kevin De Bruyne (dk. 10) (Belçika)

Sarı kartlar: Dodi Lukebakio, Youri Tielemans (Belçika)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DEPLASMANDA BELÇİKA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BELÇİKA'NIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.