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Malatya’da para ve organ ticaretine yönelik baskında 13 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 milyon TL değerinde senet, silah, mühimmat ve 13 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya’da para ve organ ticaretine yönelik baskında 13 şüpheli yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma iddialarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında birçok adresi takibe aldı ve belirlenen noktalara eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon sabah saatlerinde 18 adreste yapıldı. Ekiplerin aramalarında, yasa dışı borç tahsili ve finansal ilişkilere ışık tutan belgelerin yanı sıra silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Aramalarda, toplam 19 milyon 905 bin TL değerinde senet ile çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi bulundu. Güvenlik güçleri ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirdi.

Suçlamalar ve soruşturmanın yönü:

Soruşturmada, şüphelilerin faiz karşılığında para verip senet imzalattıkları; alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları belirlendi. Ayrıca, ödeme güçlüğü çeken bazı kişiler üzerinde organ nakli konusunda baskı kurdukları yönünde tespitler yapıldı.

Operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

MALATYA’DA TEFECİLİK VE YAĞMA OPERASYONU: 13 GÖZALTI

MALATYA’DA TEFECİLİK VE YAĞMA OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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