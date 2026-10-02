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Buca'da depoda 23 bin şişelik kaçak içki operasyonu

Buca'daki depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe kaçak içki ile sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buca'da depoda 23 bin şişelik kaçak içki operasyonu

Buca'da depoda 23 bin şişelik kaçak içki operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi. Operasyon, kent genelinde kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda önemli bir adım olarak kayda geçti.

operasyonun detayları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen depoya baskın düzenledi. Adreste piyasa sürülmek üzere hazırlanmış 23 bin 40 şişe kaçak içki, 23 bin 323 adet sahte TAPDK bandrolü ve 46 bin 490 adet etiket bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin sayısı ve türü operasyonun çapını ortaya koyarken, kaçak ürünlerin satışa hazırlanma biçimi de soruşturmanın merkezine alındı.

soruşturma ve operasyonun önemi:

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bu baskının 2026 yılı içinde İzmir'de tek seferde en fazla alkollü içkinin ele geçirildiği operasyon olduğuna dikkat çekti. Olay, kaçakçılıkla mücadelede yürütülen denetimlerin ve istihbarat çalışmalarının etkisini gösterdi.

Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ve soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte benzer faaliyetlerin deşifre edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Operasyonun ardından başlatılan adli süreç, konuyla ilgili sorumluların tespit edilmesine odaklanıyor.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE POLİSİN BİR DEPOYA DÜZENLEDİĞİ BASKINDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE POLİSİN BİR DEPOYA DÜZENLEDİĞİ BASKINDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 800 BİN TL OLAN 23 BİN 40 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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