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Bodrum'da satışa hazır paketlerle yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Bodrum'da yapılan operasyonda satışa hazır paketler halinde 132 gram skunk, 69 gram kokain ve yüklü miktarda para ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da satışa hazır paketlerle yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun kısa özeti:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, satışa hazır paketler halinde uyuşturucu bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon detayları:

Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptığı aramalarda, paketlenmiş biçimde ele geçirilen maddelerin dağıtıma hazır olduğu değerlendirildi. Aramalarda toplam 16 parça halinde 132 gram skunk ve 37 parça halinde 69 gram kokain bulundu.

Ele geçirilenler ve yasal süreç:

Operasyonda ayrıca 82 bin 600 TL, 290 euro, 165 dolar ve 110 sterlin para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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