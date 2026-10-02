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Ömer Çelik'ten İoanna Kuçuradi için saygı ve taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi; Kuçuradi'nin 'insan olma sanatı' vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ömer Çelik'ten İoanna Kuçuradi için saygı ve taziye mesajı

AK Parti sözcüsü Çelik'ten başsağlığı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik'in mesajı:

Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi ’insan olma sanatı’ olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir ’rehber’di. ’İnsan olma ve insan kalma’ hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun

Vurgu ve kapanış:

Çelik'in açıklamasında Kuçuradi'nin eğitimci kimliği ve felsefi yaklaşımına yapılan vurgu dikkat çekti; özellikle insan olma sanatı ve insan onuru temaları ön plana çıkarıldı. Çelik, paylaşımında ülke ve herkes adına başsağlığı dileğinde bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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