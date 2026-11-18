Kongre oturumunda odak: teknolojik kesintiler ve istihbarat değerlendirmesi

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nin "İç Güvenliğe Yönelik Küresel Tehditler: 11 Eylül’den 25 Yıl Sonra" başlıklı oturumunda, NSA Direktörü Jay Clayton ile İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin bir araya geldi. Oturumda, son dönemde yaşanan geniş çaplı teknoloji kesintileri, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın gizli iç iletişim ağındaki aksaklıklar ve küresel tehditlerin seyri tartışıldı.

Clayton ve Mullin, Kongre üyelerinin sorduğu sorulara yanıt verirken hem operasyonel adımları savundu hem de mevcut riskleri değerlendirdi. Clayton, istihbarat analizleri ve teknik incelemelere dayalı bulguları paylaşırken, Mullin hükümetin kriz yönetimi ve uygulanan acil müdahalelerin gerekçelerini açıkladı.

Hava trafiği kesintileri ve yönetimin tepkisi:

Mullin oturumun açılış konuşmasında, geçen hafta yaşanan ve 11 Eylül 2001’den bu yana ülke genelinde uygulanan en uzun süren uçuş durdurma kararına dair adımları savundu. Mullin, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) uçakların yerde tutulması talimatının ardından "Devletin bütün kurumları, her birimi harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, yaklaşık 4 binden fazla uçağın güvenli biçimde iniş yaptığını ve müdahalenin bu açıdan başarılı olduğunu belirtti. Oturumda verilen rakamlara göre toplam 12 bin 462 uçuş iptal edildi; kesintinin etkileri hafta sonu boyunca gecikme ve iptallerle sürdü. Mullin, hükümetin adımları sayesinde birkaç saat içinde uçuşların yeniden güvenli biçimde başlatıldığını vurguladı.

Mullin, kesintinin ardından Cumartesi günü ailesiyle resmi uçakla bir Amerikan futbolu karşılaşmasına gitmesi nedeniyle eleştirildi. Bu eleştirilere yanıtında, "Hava sahası tamamen açıkken bir programı iptal etmemiz kafa karışıklığı oluşturabilirdi" diyerek planı iptal etmenin güven sorununa yol açacağını savundu.

Ayrıca Mullin’e yöneltilen, Nvidia ve eski CEO Jensen Huang hakkındaki iddialarla ilgili soruya "Haber ortaya çıkana kadar bu bilgilere hiçbir şekilde erişimimiz olmadı" şeklinde yanıt verdi ve bu konudaki bilgileri olmadığını belirtti.

NSA değerlendirmesi: teknik arızalar mi, koordineli saldırı mı?

Clayton, Kongre’ye yaptığı açıklamada, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında son dönemde yaşanan hizmet kesintilerinin kapsamlı dijital incelemeler sonucunda birbirinden bağımsız teknik olaylar olarak değerlendirildiğini söyledi. Clayton, "Bu olaylar koordineli veya devlet destekli bir saldırı değil" diyerek, mevcut bulguların bakım ve sistem güncellemeleriyle ilişkilendirildiğini açıkladı.

Öte yandan Clayton, altyapının eskimesine dikkati çekti ve bilgi işlem gücündeki hızlı artışın bazı sistemleri çok daha çabuk demode hâle getirdiğini belirtti: "6 ay veya 1 yıl önce kabul edilebilir sayılan sistemler bugün çok daha eskimiş olabilir."

Clayton ayrıca yapay zekânın siber operasyonların hızını, ölçeğini ve karmaşıklığını artırdığı uyarısını yaptı ve bu alandaki teknolojik değişikliklerin savunma ve saldırı dinamiklerini dönüştürdüğünü aktardı.

İran tehdidi ve diğer terör aktörleri:

NSA Direktörü, İran kaynaklı faaliyetlere yönelik değerlendirmesinde, "İran kaynaklı tehditler önemli ölçüde arttı" diyerek hem yurt dışındaki hem de ABD içerisindeki Amerikalıların daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. Clayton, istihbaratın ayrıntılarını paylaşmayı reddetti ancak New York’ta tutuklanan bir kişinin İran destekli saldırı planlarına katılmakla suçlanmasını, İran’ın küresel ölçekte faaliyet gösteren ağ kapasitesine dair bir kanıt olarak nitelendirdi.

Clayton, bu kapsamlı ağ kapasitesinin "son derece gelişmiş, küresel ölçekte faaliyet gösteren" ve bütün araçlarla ciddiyetle mücadele edilmesi gereken bir yapı olduğunu ifade etti. Bunun yanında Clayton, DEAŞ ve El Kaide’yi de Amerikalılar için "sürekli ve değişen" tehdit unsurları olarak göstermeyi sürdürdü; bu örgütlerin güç kaybetmiş olsalar da faaliyeti tamamen bırakmadıklarını belirtti.

Oturumda öne çıkan görüşler, teknik kesintilerin arkasındaki nedenlerin netleştirilmesi ve İran ile diğer aktörlerin oluşturduğu tehdidin izlenmesi konusunda kapsamlı bir devlet cevap kapasitesine gereksinim olduğunu ortaya koydu. Hem yönetimin kriz yönetimi tercihleri hem de istihbarat kurumlarının risk algısı, önümüzdeki dönemde kongre gözetimi ve kamu tartışmalarının merkezinde kalacağa benziyor.

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı (NSA) Direktörü Jay Clayton ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin "İç Güvenliğe Yönelik Küresel Tehditler: 11 Eylül'den 25 Yıl Sonra" oturumunda ülkede son günlerde yaşanan teknolojik kesintiler ve NSA'nın gizli iç iletişim ağındaki aksaklıklara ilişkin ifade verdi. Clayto, "İran kaynaklı tehditler önemli ölçüde arttı. Yurt dışındaki ve burada ABD'deki kadın ve erkeklerimiz, daha büyük bir tehditle karşı karşıya" dedi.