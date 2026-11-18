Adıyaman-Kahta karayolunda kaza: üç yaralı

Adıyaman-Kahta karayolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kavşaktaki yeşil alana çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Olayda araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kaza anı ve yaralananlar:

Edinilen bilgilere göre, Osman T. idaresindeki 27 EF 049 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşaktaki yeşil alana saplandı ve burada bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Osman T. ile araçtaki Medine T. ve Yağmur T. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra üç kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, olayın detayları ve kaza nedenine ilişkin tespitler soruşturma tamamlandıktan sonra netleşecek.

OSMAN T. YÖNETİMİNDEKİ 27 EF 049 PLAKALI OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAVŞAKTAKİ YEŞİL ALANA ÇIKARAK AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI. YARALILAR, OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE KALDIRILDI.