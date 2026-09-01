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SUBÜ ekipleri Teknofest’te yetkinlik gösterdi: savaşan İHA’da üçüncülük

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ABRA SİHA Takımı, Teknofest 2026 savaşan İHA yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu; YUTPA SİHA Takımı ise finalist oldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Taylan Polat

SUBÜ ekipleri Teknofest’te yetkinlik gösterdi: savaşan İHA’da üçüncülük

SUBÜ takımları Teknofest sahnesinde

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ekipleri, Baykar yürütücülüğünde Siirt'te düzenlenen Teknofest 2026 Savaşan İHA Yarışması'ndan başarıyla döndü. ABRA SİHA Takımı, 1.032 başvuru arasından finale kalan 42 takım içinde hava-hava ve hava-kara görevlerini tamamlayarak genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu. Üniversiteyi temsilen yarışan bir diğer ekip olan YUTPA SİHA Takımı ise tüm değerlendirme aşamalarını geçerek finalistler arasında yer aldı.

yarışma süreci ve teknik yetkinlikler:

Yarışmada değerlendirilen platformlarda otonom görev yürütme, hedef tespiti ve görev yönetimi gibi kompleks yetenekler ön plandaydı. SUBÜ takımlarının geliştirdiği insansız hava araçlarında otonom uçuş, hedef tespiti, görüntü işleme, kontrol-güdüm ve görev yönetimi sistemleri entegre şekilde kullanıldı; bu entegrasyon yarışma senaryolarında başarıyla test edildi.

öğrenciler için kazanımlar ve geleceğe aktarım:

Takımlarda görev alan öğrenciler, tasarım ve üretimden yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu ve uçuş testlerine kadar geniş bir çalışma yelpazesinde disiplinler arası yetkinlik gösterdi. SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken, yarışma sürecinde kazanılan bilgi ve tecrübelerin yeni projelere aktarılacağını belirtti ve bu deneyimin üniversitedeki çalışmalar için önemli bir referans oluşturacağını vurguladı.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ABRA SİHA TAKIMI, BAYKAR YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE SİİRT’TE...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ABRA SİHA TAKIMI, BAYKAR YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE SİİRT’TE DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026 SAVAŞAN İHA YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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