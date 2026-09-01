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Düzce Üniversitesi'nin genç ekipleri TEKNOFEST 2026'da öne çıktı: TÜBİTAK'ta üçüncülük

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST 2026'da 12 takımla finallere yükseldi; TÜBİTAK 2242 Eğitim Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: İrem Özkan

Düzce Üniversitesi'nin genç ekipleri TEKNOFEST 2026'da öne çıktı: TÜBİTAK'ta üçüncülük

Düzce Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da yoğun ilgi görüyor

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST 2026'da 12 takımla finallerde yer alarak etkinlik boyunca dikkat çekiyor. Sağlık, havacılık, yapay zekâ, otonom araçlar ve model uydu sistemleri gibi farklı alanlarda geliştirilen yenilikçi projeler, festival alanında ziyaretçilerin ve jüri üyelerinin ilgisini topluyor.

TÜBİTAK 2242 eğitim kategorisinde elde edilen derece:

Festival kapsamında sonuçlanan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi’nde Türkiye 3.’lüğü Düzce Üniversitesi'ne ilk madalyasını kazandırdı. Danışmanlığını Prof. Dr. İbrahim Yücedağ'ın, takım kaptanlığını ise Beyza Nur Kılıç'ın üstlendiği dört kişilik ekip, geliştirdikleri özgün proje ile bu başarıyı elde etti ve üniversite camiasında gurur yarattı.

Diğer finalist takımlar sahada şampiyonluk için mücadele ediyor:

TÜBİTAK 2242'den gelen üçüncülük sevincinin ardından, festival finallerinde mücadele eden diğer ekipler kürsü ve derece için yarışıyor. AZAK ROKET DGM, AKINAY ROKET DGM, AZAK SİHA DGM, GLIOVISION, PENCE-852, MEKATEK DGM, MEKATEK DGM-B, GENOVA, HYPERION-DGM, ROTA AI ve HAREZMİ DGM olmak üzere 11 finalist takım; pistlerde, atış alanlarında ve sunum çadırlarında ter döküyor ve her kategori için şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, elde edilen ilk derece ve devam eden yarışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede üniversitenin temsil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Sözbir, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuna vurgu yaparak öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti ve finallerde yarışan takımlara başarı dileklerini iletti.

Üniversite yetkilileri, TEKNOFEST 2026'da sürdürülen çalışmaların hem akademik hem de uygulamalı inovasyon yeteneklerini görünür kıldığını belirtiyor. Finaller süresince elde edilecek yeni dereceler ve kazanımlar, Düzce Üniversitesi'nin teknoloji üretme ve genç yetenekleri destekleme hedefleriyle paralel değerlendiriliyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 12 TAKIMLA FİNALLERDE BOY GÖSTERİRKEN TÜBİTAK 2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 12 TAKIMLA FİNALLERDE BOY GÖSTERİRKEN TÜBİTAK 2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI EĞİTİM KATEGORİSİ’NDE TÜRKİYE 3.’LÜĞÜ ELDE EDERKEN; FİNALİST DİĞER 11 TAKIM İSE KENDİ KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYONLUK VE DERECE İÇİN KIYASIYA MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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