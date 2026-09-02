Türk Telekom'un yerli Ar-Ge ile fiber dönüşümünde ölçek atlama hamlesi

Türk Telekom, "Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye" vizyonu doğrultusunda yerli araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor. Grup şirketi Argela ile geliştirilen Netsia BB Suite (SEBA tabanlı Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü), bulut tabanlı mimarisi ve donanımdan bağımsız çalışma yeteneği sayesinde yeni nesil fiber şebeke dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Platformun şu anki kapsaması 1,5 milyon haneyi aşmış durumda ve Türk Telekom bunu stratejik büyüme hedeflerinin merkezine koyuyor.

Netsia BB Suite'in teknik ve operasyonel avantajları:

Netsia BB Suite, açık kaynak ve bulut tabanlı yaklaşımıyla donanım yatırım maliyetlerini düşürüyor ve üretici bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Ayrıştırılmış (disaggregated) şebeke tasarımı operatörlerin farklı üreticilere ait sistemleri aynı platformda çalıştırmasına olanak sağlarken, yeni servislerin daha hızlı devreye alınmasına ve kaynak kullanımının optimize edilmesine katkı veriyor. Bu özellikler, platformu sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği arayan operatörler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Uluslararası tanınırlık ve milli teknoloji vurgusu:

Platformun sektördeki başarısı, NetworkX Awards 2025'te "Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation" kategorisinde birincilik kazanmasıyla tescillendi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin tarafından vurgulandığı gibi, bu tür başarılar yerli mühendisliğin küresel arenada ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Şahin, şirketin son iki yılda milli patent başvurusunda liderliğini sürdürdüğünü ve 5G ile yeni nesil iletişim teknolojilerinde sahip olduğu 70'in üzerindeki uluslararası patent ile milli Ar-Ge gücünü küresel ölçekte tescillediğini belirtti.

Ayrıca SEBA tabanlı Netsia BB Suite, RIC ve uydu bağımsız 5G senkronizasyonu gibi yerli çözümlerle dışa bağımlılığı azaltma hedefinin somut bir parçası olarak öne çıkıyor. Donanım kısıtlamalarını aşan üreticiden bağımsız çalışma yeteneği, platformu dünyanın en büyük canlı SEBA uygulamalarından biri haline getiriyor.

İzmir merkezli ekosistem ve yetenek gelişimi:

Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezinde görev yapan genç ve dinamik mühendislik ekibi; çözüm geliştirme, sistem entegrasyonu ve doğrulama süreçlerini yoğun tempoda yürütüyor. Türk Telekom ile Argela arasındaki bu mühendislik birikimi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile yürütülen iş birliği sayesinde güçlü bir yetenek havuzu tarafından destekleniyor. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sağlanan staj ve kariyer fırsatları, geleceğin mühendislik yetkinliklerinin gelişimine katkı sunuyor.

Türk Telekom, Netsia BB Suite'in kapsama alanını stratejik yatırımlarla daha da genişletmeyi ve çözümün hem yeni kurulan fiber hatlarda hem de mevcut altyapıların modernizasyonunda 2030 hedefleri doğrultusunda kilit bir rol oynamasını hedefliyor. Bu adım, hem maliyet hem de operasyonel çeviklik açısından operatörlere geleceğe hazır bir dönüşüm zemini sunuyor.

Sonuç olarak, Türk Telekom'un yerli Ar-Ge yatırımları ve Argela iş birliğiyle geliştirilen Netsia BB Suite, hem sahada ulaşılan ölçek hem de uluslararası ödüllerle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin somut bir yansıması olarak görülüyor. Şirket, teknoloji üreten ve ihraç eden bir ekosistem kurma hedefiyle bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyor.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN