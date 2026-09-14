Vali Abdullah Küçük sahada: Kahta'nın öncelikleri masaya yatırıldı

Vali Abdullah Küçük'ün Kahta ziyareti

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesinde düzenlenen ziyaret ve temaslarda esnaf, vatandaş, muhtar, kurum amirleri, belediye yetkilileri ve öğrencilerle bir araya geldi. İlçe merkezinde yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Vali Küçük, yapılan çalışmaları ve öncelikli ihtiyaçları ilgili yetkililerden dinledi.

esnaf ve halk buluşmaları:

Gün, esnaf buluşması ile başladı; Vali Küçük iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafın talep, görüş ve beklentilerini dinledi. Esnafla sohbetlerde ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan işletmelere teşekkür eden Küçük, esnafın taleplerinin not alındığını ve değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Esnaf ziyaretinin ardından Vali Küçük, Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile birlikte Kahta merkezdeki 100. Yıl Parkında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların ilettiği sorunlar ve talepler üzerine sohbet eden Küçük, gelen önerileri ve beklentileri ilgili kurumlarla paylaşacaklarını ifade etti.

kamu hizmetleri ve yerel yönetimle koordinasyon:

Vali Küçük, birlikte hareket ettiği heyetle birlikte Kahta Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Üsame Soysaldan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, çalışmaların mevcut durumu ile ihtiyaçların karşılanmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Ayrıca Vali Küçük, Kahta Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'tan belediye hizmetleri, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

okullar ve spor alanları projeleri:

Program kapsamında Vali Küçük, Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kazandırılan mini futbol sahasını inceledi. Öğrencilerle bir araya gelen Küçük, çocuklarla saha içinde sohbet ederek onların spor etkinliğine katıldı ve projenin önemine vurgu yaptı.

Okul bahçelerinin mini spor alanlarına dönüştürülmesi projesiyle, öncelikle dezavantajlı mahalle ve köylerdeki bahçesi uygun okullara mini futbol sahaları kazandırılması hedefleniyor. Bu çalışma, çocukların sporla daha çok buluşmasını sağlama amaçlı adımlar arasında yer alıyor.

valinin değerlendirmesi ve hedefler:

Kahta temaslarının amacını açıklayan Vali Abdullah Küçük, "Esnafımızı, vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledik. Köy ve mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik. Sahadan gelen her talep bizim için önemli. İlgili kurumlarımızla birlikte bu taleplere imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Küçük ayrıca, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini, Kaymakamlık ve belediyenin çalışmalarının yerinde değerlendirildiğini ve amacın vatandaşlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu söyledi. Çocukların sporla buluşmasının önemine de dikkat çeken Vali, uygun alanların spor sahalarına dönüştürülerek projenin ilçede yaygınlaştırılacağını ekledi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KAHTA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET VE TEMASLARDA ESNAF, VATANDAŞ, MUHTAR, KURUM AMİRLERİ, BELEDİYE YETKİLİLERİ VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. İLÇENİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE İNCELEYEN VALİ KÜÇÜK, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.