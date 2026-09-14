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Dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 60. yılında sınırlı katılımla anıldı

Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 60. yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı; aile ve devlet temsilcileri katıldı, iştirak sınırlı kaldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 60. yılında sınırlı katılımla anıldı

Anma töreni Devlet Mezarlığı'nda gerçekleştirildi:

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 60. yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Tören kapsamında Gürsel'in özgeçmişi okundu ve anma programı resmi çelenklerin bırakılmasıyla sürdü.

Törenin akışı:

Programda, önce Gürsel'in yaşamı ve hizmetleri hakkında özet bir metin okundu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Cumhurbaşkanlığı çelenkleri mezara konuldu, aile üyeleri mezara çiçek bıraktı. Tören saygı duruşu ile devam etti ve en son aileye taziye dilekleri iletilerek tamamlandı.

Katılımcılar ve dikkat çeken nokta:

Törene Gürsel ailesinden Özdem Gürsel, eşi Mehmet Yemeniciler ve Melkan Gürsel katıldı. Ayrıca törende Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, valilik temsilcisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi yer aldı.

Resmi temsilcilerin bulunmasına karşın anma törenine katılımın az olması dikkat çekti; bu durum törende gözlemlenen belirgin unsur olarak kayda geçti.

4. CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL, ÖLÜMÜNÜN 60’INCI YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI. TÖRENE AZ SAYIDA...

4. CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL, ÖLÜMÜNÜN 60’INCI YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI. TÖRENE AZ SAYIDA KİŞİNİN KATILMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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