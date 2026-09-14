Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı

Vali Akmeşe'nin yeni dönem mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletti. Yeni döneme umut, heyecan ve azimle başladıklarını belirten Akmeşe, eğitimin ülkenin geleceğini inşa etmedeki rolüne dikkat çekti.

eğitimin odağı: hayat becerileri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli:

Akmeşe, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli istikametinde temel hedefin çocukları yalnızca sınavlara değil, hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı. Mesajında sınav başarısının önemine değinmekle birlikte, öğrencilerin yaşam becerileri, merak duygusu ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin de öncelikli olduğunu belirtti.

öğretmen, veli ve toplumun rolü:

Vali Akmeşe, öğretmenleri eğitim sisteminin en önemli gücü olarak nitelendirerek onların bilgi ve sabırla öğrencilerin akademik gelişimi kadar karakter gelişimlerine de rehberlik ettiğini söyledi. Velilere seslenen Akmeşe, eğitim sürecinin okul, aile ve toplum arasındaki güçlü iş birliğiyle anlam kazandığını, ailelerin sağlayacağı desteğin başarı yolunda belirleyici olduğunu ifade etti.

Mesajında öğrencileri Türkiye'nin geleceği olarak tanımlayan Akmeşe, gençlere kendilerine güvenmeleri, merak etmeyi sürdürmeleri ve çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Vali, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı, huzurlu ve verimli bir dönem olmasını temenni etti.

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI