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Aşkale'de yağış aynı noktayı vurdu: iki günde ikinci kaza

Aşkale'de sağanak, Tepebaşı-Hacı Hamza mevkiinde iki gün içinde ikinci TIR kazasına yol açtı; sürücü Osman Ö. yaralandı, yol kısa süre kapandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aşkale'de yağış aynı noktayı vurdu: iki günde ikinci kaza

Olayın ayrıntıları:

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ulaşımı olumsuz etkilemesi sonucu, Erzincan-Erzurum istikametinde seyir halinde olan 26 BS 376 plakalı, gıda yüklü TIR devrildi. Sürücü Osman Ö. idaresindeki araç, Tepebaşı-Hacı Hamza köyü mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak kaza yaptı.

Müdahale ve yol durumu:

Olay ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; ekiplerin araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yerel tepki ve uyarılar:

Aynı mevkiide iki gün içinde ikinci trafik kazasının meydana gelmesi, sürücüler ve ilçe halkı arasında tedirginlik yarattı. Yetkililer ve ekipler, yağışlı hava ve kaygan zemin koşullarında hızın azaltılması, takip mesafesine dikkat edilmesi ve zorunlu haller dışında yolculuğun ertelenmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLERKEN KAZALARI DA...

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLERKEN KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR. AYNI BÖLGEDE İKİ GÜNDE İKİNCİ TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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