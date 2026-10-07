Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,1210 -0,41%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.545,49 -1,16%
EUR/USD 1,1202 -0,54%
Brent Petrol 100,60 +0,02%
--°

Aşkale'den dünya sahnesine: Ömer Aslan milli formayla Hırvatistan'a

Aşkale'li atlet Ömer Aslan, antrenörü Elif Eyüp'ün desteğiyle milli oldu; 3 Kasım'da Hırvatistan'da 5 km Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aşkale'den dünya sahnesine: Ömer Aslan milli formayla Hırvatistan'a

Aşkale'den milli forma sevinci:

Aşkale'nin yetiştirdiği genç atlet Ömer Aslan, henüz 8 yaşında başladığı atletizmde gösterdiği istikrarlı gelişimle milli sporcu olma başarısını gösterdi. Yılların emeğinin ürünü olarak Ömer, 3 Kasım'ta düzenlenecek 5 kilometrelik Dünya Şampiyonası'nda, Erzurum Spor Lisesi Reşit Karabacak Okul Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenörün rolü ve ilçe desteği:

Ömer'in kariyerinde en belirgin pay, antrenörü Elif Eyüp'e ait. Eski bir milli atlet olan Eyüp, küçük yaşta yeteneğini fark ettiği Ömer'i disiplinli bir programa soktu ve yıllarca süren birebir çalışmayla gelişimini sağladı. İlçede atletizmin gelişmesi için yürütülen çalışmalar ve yerel destek, Ömer gibi sporcuların ulusal sahaya taşınmasında etkili oldu.

Hırvatistan hazırlıkları ve hedefler:

Milli formayı giymeye hazırlanan Ömer, Hırvatistan'daki sınavına en iyi şekilde hazırlanıyor. Yarış, hem sporcunun kendi hedefleri hem de Aşkale'nin spor kültürünü uluslararası platformda temsil etme açısından önem taşıyor. Ömer'in elde edeceği başarı, ailesi ve antrenörünün yanı sıra ilçede duyulan gururu da pekiştirecek.

resmi tebrik ve ödül:

Milli sporcu Ömer Aslan ve antrenörü Elif Eyüp, Aşkale Kaymakamı Said Muhammed Bilgin'i ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik kabul etti. Samimi geçen ziyarette Kaymakam Bilgin, Ömer'e şampiyonadaki başarı dileklerini iletti, antrenör Eyüp'e emeği için teşekkür etti ve ziyaret sonunda milli sporcuya bir hediye takdim etti.

AŞKALE’NİN YETİŞTİRDİĞİ GENÇ ATLET ÖMER ASLAN, UZUN YILLAR SONRA İLÇEDEN ÇIKAN MİLLİ SPORCULARDAN...

AŞKALE’NİN YETİŞTİRDİĞİ GENÇ ATLET ÖMER ASLAN, UZUN YILLAR SONRA İLÇEDEN ÇIKAN MİLLİ SPORCULARDAN BİRİ OLMANIN GURURUNU YAŞATIYOR. 8 YAŞINDAN BU YANA ATLETİZMLE UĞRAŞAN ÖMER, ŞİMDİ AY-YILDIZLI FORMA İLE DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE ETMEYE HAZIRLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da Eskişehir'in armağanı: dayanışmanın 15 dönümlük parkı açıldı
images

Sarıkamış'ta köylerin öncelikleri masaya yatırıldı
images

Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı
images

Silopi’de dayanışma eli uzandı: Kızılay iki kardeşin umudunu tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HAK-İŞ genel başkanı Arslan: Sumud Filistin davasının suskunluğunu bozan sivil girişim

İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Muğla liselileri iklimle mücadelede turizm ve kültürel miras için çözüm geliştirdi

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor