Mağara köyünde Cema coşkusu: İdil kaymakamı Ezidi toplulukla bir aradaydı

İdil kaymakamı Mağara köyünde Ezidi vatandaşlarla buluştu

Anıl Adıgüzel, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünü ziyaret ederek burada yaşayan Ezidi vatandaşların Cema Bayramı'nı kutladı. Kaymakam, köy sakinleriyle yakın temas kurup taleplerini dinledi ve iyi dileklerini iletti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Görüşmeler sırasında Adıgüzel, farklı inanç ve kültürlerin birlik ve beraberlik içinde yaşamasının önemine vurgu yaptı. Yerel ihtiyaçlara dair konuşmalar not alındı ve karşılıklı diyalogla çözüm yolları ele alındı.

Köy sakinlerinin görüşleri:

Mağara köyü sakinleri ziyaretten memnuniyetlerini dile getirip Kaymakam Anıl Adıgüzel'e destek ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Etkinlik, karşılıklı anlayış ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

İDİL KAYMAKAMI ANIL ADIGÜZEL, MAĞARA KÖYÜNDE İKAMET EDEN EZİDİ VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK CEMA BAYRAMI’NI KUTLADI.