Gençler Van Gölü'nü MikroROV'larla sualtı dünyasını keşfe hazırlanıyor

Eğitimin amacı ve proje ortakları:

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından yürütülen Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası projesi, Tatvan'da 14-18 yaş arasındaki öğrencilere su altı teknolojilerini tanıtmayı ve bu alanda kariyer yollarını göstermeyi hedefliyor. Projeye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteği sağladı; başta Tatvan Kaymakamlığı olmak üzere yerel paydaşlar ayni ve teknik destek veriyor.

Projede yer alan toplam 18 genç (9 kız, 9 erkek) arasında Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de bulunuyor. Eğitimlerin hem havuz hem de Van Gölü uygulamalarını kapsaması planlanıyor.

Eğitim içeriği ve uygulama aşamaları:

Gençler, öncelikle 8 günlük teorik eğitimi tamamladıktan sonra MikroROV cihazlarıyla uygulamalara geçti. Eğitim programı, uzaktan kumandalı su altı araçlarının kullanımı, çalışma prensipleri, görüntüleme ve veri toplama yöntemleri ile cihaz bakımı ve işletim süreçlerini içeriyor. Havuz çalışmaları ile başlayan eğitimler, kısa süre içinde Van Gölü'nde gerçek saha uygulamalarına dönüştürülecek.

Uygulamalı eğitimleri, su altı teknolojileri konusunda deneyimli akademisyenler ve uzmanlar yürütüyor. Proje Koordinatörü Dr. Arya Biçen, gençlerin MikroROV'ların kullanımı ve bakımını öğrenerek teknolojiyle kariyer birleştireceklerini belirtti. Eğitimlerin ilerleyen dönemde Nemrut Krater Gölü gibi farklı su kütlelerinde de değerlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitmen kadrosu ve akademik katkı:

Eğitmen olarak görev yapan Prof. Dr. Salih Murat Egi, 2025 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinden emekli olduğunu ve çalışmalarını su altı teknolojileri alanında sürdürdüğünü açıkladı. Egi, projenin gençlere hem teknik beceri hem de mesleki farkındalık kazandıracağını vurguladı ve projenin geleceğin su altı robotçularını yetiştirme amacına dikkat çekti.

Proje koordinatörü Dr. Biçen, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tatvan Kaymakamlığı ve projeye katılan öğrencilere teşekkür ettiklerini söyledi.

Kariyer imkanları ve sonraki adımlar:

Projenin ilerleyen aşamalarında öğrencilere endüstriyel dalgıçlık ve rehber dalgıçlık gibi mesleklerin tanıtılması planlanıyor. Bu sayede katılımcıların sadece su altını gözlemlemesi değil, aynı zamanda su altı teknolojileri, mühendislik ve dalış alanlarında somut kariyer rotalarını keşfetmeleri hedefleniyor.

ASAD yetkilileri, programın gençlerde teknik merak ve mesleki yönelim oluşturma bakımından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor ve proje uygulamalarının saha deneyimiyle güçleneceğini ifade ediyor.

Sonuç olarak Tatvan'daki uygulamalar, gençlerin MikroROV'larla su altı ekosistemini teknoloji aracılığıyla tanımasına ve gelecekte bu alanda uzmanlaşabilecek yeni nesillerin oluşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

ANADOLU SU ALTI ARAŞTIRMALARI VE SPORLARI DERNEĞİ (ASAD) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA TATVAN’DA EĞİTİM ALAN 18 GENÇ, TEORİK EĞİTİMİN ARDINDAN MİKROROV CİHAZLARIYLA SU ALTI UYGULAMALARINA BAŞLADI.