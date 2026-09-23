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Ata tohumuyle yetişen Çüngüş domatesi kış sofralarının yeni tercihi

Çüngüş'ün Atalar Mahallesi'nde organik ata tohumu domates hasadı başladı; ürünler mahalle meydanından pazarlara sevk ediliyor ve 20-30 TL aralığında alıcı buluyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Ata tohumuyle yetişen Çüngüş domatesi kış sofralarının yeni tercihi

Atalar Mahallesi'nde organik üretim

Çüngüş ilçesi Atalar Mahallesi'nde ata tohumu domates hasadı başladı. Kaliteli, organik sebze ve meyve üretimiyle tanınan mahallede yetişen domatesler, özellikle görüntüsü, lezzeti ve aromasıyla öne çıkıyor.

Hasat ve hazırlık süreçleri:

Engebeli arazide yetiştirilen domatesler el ile toplanıyor; üreticiler ürünleri kovalar ve sandıklara doldurarak merkeplere yüklüyor. Toplanan ürünler mahalle meydanında bir araya getiriliyor ve buradan pazarlara sevk edilmek üzere hazırlık yapılıyor.

Pazarlama ve rağbet:

Meydanda toplanan sebze ve meyveler pikaplara yüklenip başta Çermik ve Çüngüş olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki pazarlarda satışa sunuluyor. Atalar domatesini diğerlerinden ayıran en önemli özellik organik ata tohumu olması; bu nedenle kış mevsimi hazırlıkları yapan vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Atalar domatesi pazarlarda 20-30 lira aralığında alıcı buluyor. Mahallede yetiştirilen diğer meyveler de yerel pazarda rağbet görüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ ATALAR MAHALLESİ&#039;NDE ATA TOHUMU DOMATES HASADI BAŞLADI.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ ATALAR MAHALLESİ'NDE ATA TOHUMU DOMATES HASADI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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