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Atabem kış kursları 16 merkezde 8 bine yakın öğrenciye ulaşıyor

ATABEM'in kış dönemi kursları Antalya'da 16 merkezde 685 ücretsiz sınıfla yaklaşık 8 bin öğrenciye akademik ve kültürel destek sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Atabem kış kursları 16 merkezde 8 bine yakın öğrenciye ulaşıyor

Atabem kış dönemi kursları başladı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitimine erişimini artırmak amacıyla Atatürk Bilgi Eğitim Merkezleri (ATABEM) kış dönemi kurslarını başlattı. Ücretsiz olarak sunulan programlar, hem okul başarılarını desteklemeyi hem de öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

16 merkez, 685 kurs ve yaklaşık 8 bin öğrenci:

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ATABEM kapsamında bu kış dönemi için Antalya genelinde 16 merkezde 685 kurs açıldı. Kurslardan yararlanan öğrenci sayısı yaklaşık 8 bin olarak planlandı. Programlar ilkokuldan üniversiteye hazırlık aşamasına kadar farklı yaş ve seviyelere yönelik düzenleniyor; üçüncü sınıftan mezun gruplara kadar öğrencilere akademik destek sağlanıyor.

Akademik içerikte Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce gibi temel derslere odaklanılıyor. Bu derslerle öğrencilerin okul müfredatındaki eksiklikleri giderilmesi, sınavlara daha iyi hazırlanması ve genel başarı düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kültür, sanat ve yetenek eğitimleri de programda:

ATABEM yalnızca ders takviyesi sunmuyor; aynı zamanda çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkân veren kurslar da veriliyor. Gitar, bağlama, satranç, zekâ oyunları, bilgisayar ve hızlı okuma kurslarının yanı sıra resim, drama ve modern dans gibi sanatsal etkinlikler öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bu ücretsiz kurslar, ailelerin eğitim harcamalarını azaltırken çocukların ilgi alanlarını genişletmelerine de yardımcı oluyor. ATABEM, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle kış döneminde de geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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