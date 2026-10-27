Karaman'da öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan cumhuriyet panayırı ilgi çekti

Karaman'da öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan cumhuriyet panayırı

Karaman Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir panayır düzenledi. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencilerinin hazırladığı çeşitli ürünler ziyaretçilere sunuldu.

etkinlik ve ziyaretçiler:

Panayıra katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte yerel halkın ilgisi yoğun oldu ve öğrenciler uygulamalı eğitimlerini sergileme fırsatı buldu.

amaç ve kullanım:

Okul Müdürü Fatma Arı, panayırın düzenlenme gerekçesini şöyle özetledi: "Hem ürünlerimizi sergilemek hem de halkla bütünleşmek istedik." Arı, öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında kazandıkları bilgi ve becerileri uygulama imkanı bulduğunu vurguladı.

Panayırdan elde edilecek gelirin, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi; bu kaynak hem eğitim ortamının iyileştirilmesine hem de öğrencilerin projelerinin devam ettirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KARAMAN HATUNİYE TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PANAYIRDA, ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI ÜRÜNLER ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.