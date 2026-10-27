Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

Karaman'da öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan cumhuriyet panayırı ilgi çekti

Hatuniye Turizm Meslek Lisesi öğrencileri 29 Ekim için el yapımı ürünlerini sergileyip satışa sundu; elde edilecek gelir okulun ihtiyaçları için kullanılacak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karaman'da öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan cumhuriyet panayırı ilgi çekti

Karaman'da öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan cumhuriyet panayırı

Karaman Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir panayır düzenledi. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencilerinin hazırladığı çeşitli ürünler ziyaretçilere sunuldu.

etkinlik ve ziyaretçiler:

Panayıra katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte yerel halkın ilgisi yoğun oldu ve öğrenciler uygulamalı eğitimlerini sergileme fırsatı buldu.

amaç ve kullanım:

Okul Müdürü Fatma Arı, panayırın düzenlenme gerekçesini şöyle özetledi: "Hem ürünlerimizi sergilemek hem de halkla bütünleşmek istedik." Arı, öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında kazandıkları bilgi ve becerileri uygulama imkanı bulduğunu vurguladı.

Panayırdan elde edilecek gelirin, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi; bu kaynak hem eğitim ortamının iyileştirilmesine hem de öğrencilerin projelerinin devam ettirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KARAMAN HATUNİYE TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

KARAMAN HATUNİYE TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PANAYIRDA, ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI ÜRÜNLER ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulanık'ta aile odaklı madde bağımlılığı semineri
images

Yükseköğretimde yeni dönem: Türkiye ve Suudi Arabistan eş güdümlü iş birliğine h...
images

çavuşlar okullarında eğitimde yerinde değerlendirme
images

Kastamonu'da gençlik programı ile 836 öğrenciye kampüs içi çalışma fırsatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı

Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı

Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı