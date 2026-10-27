Osmaniye'de hastane tatbikatı: patlama, kimyasal sızıntı ve yangına hazırlık

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi

2026 Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel patlama, kimyasal saldırı ve yangın senaryolarını içeren geniş katılımlı bir tatbikat düzenlendi. Hastane personelinin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet, bomba imha, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri uygulamalı müdahalelerde bulundu.

tatbikatın senaryosu ve müdahale:

Tatbikat, hastaneye saldırı amaçlı geldiği varsayılan bir şüphelinin çantasını bırakarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışmasıyla başladı. Çantanın patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, patlayan çantadan sıvı sızdığının tespiti üzerine kimyasal madde ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı. AFAD ekipleri özel ekipmanlarla kimyasal ölçümler gerçekleştirdi ve tehlike ihtimaline karşı güvenli müdahale alanları oluşturuldu.

yangın, tahliye ve delil incelemesi:

Patlamayı takiben çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ve yoğun duman nedeniyle bina içinde mahsur kalanlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli ilk müdahaleler uygulandı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri ise ikinci patlama riskine karşı bölgedeki delilleri ve güvenliği titizlikle inceledi.

amaç ve değerlendirme:

Tatbikat süresince patlama, kimyasal sızıntı ve yangın gibi farklı tehditlere karşı ekiplerin müdahale kabiliyeti, yaralı tahliyesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. Hedef, hastane personeli ve ilgili kurumların afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmaktı.

"Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle birlikte başarıyla bir tatbikat gerçekleştirdik" diyen Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, "2026 Afet ve Acil Planlama kapsamında hastanemizde bir tatbikat gerçekleştirdik. Siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paketle ilgili bir tatbikat gerçekleştirdik. Bununla ilgili AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Emniyet Olay Yeri ve itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle birlikte başarıyla bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Tatbikatın ardından yetkililer, benzer uygulamaların düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini ve öğrenilenlerin acil durum planlarına yansıtılacağını belirtti.

OSMANİYE’DE HASTANEDE PATLAMA, KİMYASAL SIZINTI VE YANGIN TATBİKATI