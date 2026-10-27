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Okullarda güvenlik güçlendiriliyor: Erzurum'da duvar yenileme ve nizamiye çalışmaları

Erzurum Valiliği, yıl içinde 27 okulun bahçe duvarı ve 7 nizamiye noktasının yenilendiğini, yıl sonuna kadar ek çalışmaların süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okullarda güvenlik güçlendiriliyor: Erzurum'da duvar yenileme ve nizamiye çalışmaları

Erzurum'da okul güvenliğini güçlendirme çalışmaları:

Erzurum Valiliği, il genelindeki okullarda fiziki güvenlik şartlarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl içinde 27 okulun bahçe duvarı ve çitleri yenilendi; ayrıca 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası kuruldu. Yıl sonuna kadar 6 yeni nizamiye ve ek olarak 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesi planlanıyor.

Valiliğin açıklamasına göre yapılan düzenlemelerle okullara girişlerin tek kapıdan kontrollü sağlanması ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

Fiziki düzenlemelerin kapsamı ve hedefleri:

Projelerin önceliği, okul binalarının çevresel güvenliğini artırmak. Yeni duvar ve çit çalışmaları ile açık alanların sınırlandırılması ve nizamiye noktaları ile giriş-çıkışların denetlenmesi amaçlanıyor. Bu tedbirler özellikle yoğun saatlerde kontrollü giriş için planlandı.

Eğitim ve tatbikatlar:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan MEB AKUB ekipleri, öğretmen ve öğrencilere yönelik acil durum eğitimleri veriyor ve çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu eğitimler, olası afet, yangın veya güvenlik ihlallerine hızlı yanıt verebilme becerisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, okullardaki bahçe görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarının genişletilmesi planlanıyor; Emniyet Müdürlüğü ile Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim ekipleri oluşturulacak ve bu programın Kasım 2026 içinde uygulanması öngörülüyor.

Okul sağlığı ve denetimler:

Sağlık kapsamında yürütülen Okulumda Sağlıklı Besleniyorum projesi ile okul kantinleri ve yemekhaneler yılda iki kez denetleniyor. Denetimler, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü ortak ekipleri tarafından yürütülüyor; amaç, öğrenci sağlığını olumsuz etkileyebilecek gıdaların satışını önlemek ve hijyen şartlarını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri:

Açıklamada, yasal şartları taşıyan okullara iş güvenliği uzmanı görevlendirildiği ve okul binalarının İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda hem fiziki düzenlemeler hem de personelin eğitimleri eş zamanlı ilerletiliyor.

Erzurum Valiliği, ilgili kurumların koordinasyonuyla öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

ERZURUM VALİLİĞİ, OKULLARDA FİZİKİ GÜVENLİK ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BU YIL 27 OKULUN...

ERZURUM VALİLİĞİ, OKULLARDA FİZİKİ GÜVENLİK ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BU YIL 27 OKULUN BAHÇE DUVARI VE ÇİTLERİNİN YENİLENDİĞİNİ, 7 OKULUN BAHÇESİNE GÜVENLİK NİZAMİYE NOKTASI YAPILDIĞINI AÇIKLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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