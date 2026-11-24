Ataköy ilkokulunda genel sağlık taraması değerlendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'ndeki Ataköy İlkokulunda yürütülen genel sağlık taraması çalışmaları, okul yönetimi ve kurum yetkililerinin katılımıyla gözden geçirildi. Çalışmaların amacı, öğrencilerin sağlık durumlarının düzenli takibini sağlamak ve gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmak olarak belirtildi.

Ziyaret ve inceleme:

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal tarama çalışmalarını yerinde inceleyerek görevli personelden bilgi aldı. Saha ziyareti sırasında Kaymakam Battal, okul müdürü ile de görüşerek okulda sürdürülen eğitim faaliyetleri ve fiziki durum hakkında bilgi edindi.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Menduh Yılmaz, Şube Müdürü Ali Yıldız, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Gamze Tüten, İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kaan Kuzubaşlı ile sağlık personeli hazır bulundu. Mahalle Muhtarı Hüseyin Dibek de ziyaret sırasında yer aldı ve eğitim ile sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, düzenlenen taramaların öğrencilerin genel sağlık takibi açısından önemine vurgu yaptı. Okul yönetimi ile sağlık ekipleri arasındaki iş birliğinin devam ettirilmesinin, erken müdahale ve eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından fayda sağlayacağı ifade edildi.

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNE BAĞLI ATAKÖY MAHALLESİ'NDEKİ İLKOKULDA YÜRÜTÜLEN GENEL SAĞLIK TARAMASI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI KONTROL EDİLİRKEN, KAYMAKAM İSMAİL BATTAL DA ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.