Köyceğiz’de 24 Kasım etkinlikleri

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Program sabah saat 09.30’da Hükümet Konağı tören alanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı ve devamında Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda sürdü.

Programa katılım ve tören detayları:

Salon programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmada tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı ve öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulandı. Kutlamaya Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, veliler, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sanat ve anma bölümünün öne çıkanları:

Programda, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Öğretmenler kendi yazdıkları şiirleri seslendirirken, öğrenciler de seçilmiş şiirleri okudu. İzleyiciler tiyatro komedi gösterisini ve solo ile enstrümantal müzik performanslarını beğeniyle karşıladı. Ayrıca Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan bölümde, yakın zamanda vefat eden öğretmen Cengiz Ceylan anıldı.

Tören, katılımcıların bir araya geldiği hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Günün programı, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin aktif katılımıyla mesleğin toplumsal değerine dikkat çeken bir biçimde gerçekleşti.

KÖYCEĞİZ’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI