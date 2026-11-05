Atakum'da 88. yıl anmaları: kültür, söyleşi ve öykü ödülleri bir arada

Program özeti:

Atakum Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88. yılı anısına iki gün sürecek kapsamlı bir anma programı hazırladı. Etkinlikler; belediye hizmet binası önünde yapılacak anma töreni, Ata Sahne Sanat Merkezi'ndeki "Beni Hatırlayınız" adlı etkinlik, Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi ve Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nın ödül törenini kapsıyor.

konuşmalar ve etkinlik takvimi:

Atatürk'ü Anma Haftası çerçevesinde 11 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek olan "Atatürk'ün Yolu" başlıklı söyleşi, Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, Eğitimci ve Yazar Zekeriya Çavuşoğlu ve Şair Kaan Eminoğlu'nun katılımıyla Ata Sahne'de saat 18.30'da başlayacak. Programda Atatürk'ün çok yönlü kişiliği, fikirleri ve Cumhuriyet kazanımları üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Aynı merkezde sahnelenecek "Beni Hatırlayınız" etkinliği anma programının kültürel ayağını oluştururken, belediye hizmet binası önünde düzenlenecek anma töreni toplumsal saygı ve birlik vurgusunu öne çıkaracak.

hasan ali yücel öykü yarışması ve ödül töreni:

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışmasının ödül töreni, Hasan Ali Yücel Gençlik Sanat ve Bilim Merkezi'nde saat 19.30'da yapılacak. Geçen yıl Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tarafından hayata geçirilen yarışma, bu yıl da yoğun ilgi gördü; finalistler düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak.

Başkan Serhat Türkel, anma programına dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlanışının 88. yılında büyük bir saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ulu Önder’in ideallerine, Cumhuriyet değerlerine her geçen gün artan istek ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk’ü Anma Haftası’nda Atatürk’ün fikirlerini, devrimlerini ve en büyük eseri Cumhuriyet’i konuşacağız. Tarihin az rastladığı bir dehayı, eşsiz lideri 19 Mayıs kentinden, 19 Mayıs ruhuna yakışır şekilde anacağız. Değerli sanatçımız Pınar Ayhan şarkılarıyla, şiirsel anlatımıyla halkımızla buluşacak. Atatürk’ün Yolu söyleşi programımızda aydınlarımız Cumhuriyet değerlerini, Cumhuriyet’in hayatımıza kattığı değerleri anlatacak. Büyük düşünür, devlet adamı ve yazar Hasan Ali Yücel’in eserlerini genç kuşaklara tanıtacak ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracak öykü yarışmamızı, bu yıl ikinci kez halkımızla buluşturduk. Yarışmamızın ödül töreni, bu özel haftada gerçekleştirilecek. Anma programımızda, tüm halkımızı aramızda görmekten büyük onur duyarız".

Atakum Belediyesi'nin programı, anma ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek Atatürk'ün mirasına dikkat çekmeyi ve genç kuşaklara Cumhuriyet değerlerini aktarmayı amaçlıyor. Tüm etkinlikler halka açık olup, vatandaşlar davet ediliyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE UĞURLANIŞININ 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İKİ GÜN SÜRECEK ANMA PROGRAMI DÜZENLİYOR.