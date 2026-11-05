Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Keltepe kış sezonuna donanımlı hazırlanıyor

Keltepe Kayak Merkezi'nde mekanik ve teknik kontroller sürüyor; telesiyej, teleski ve baby lift sistemleri yeni sezona bakım ve testlerden geçiriliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Keltepe kış sezonuna donanımlı hazırlanıyor

Keltepe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor:

Karabük'ün kış turizminin önemli noktalarından 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Merkez, Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve ziyaretçilere güvenli, konforlu bir deneyim sunmak üzere teknik ekiplere bakım çalışmalarını hızlandırdı.

mekanik ve teknik kontroller:

Bakım programı kapsamında telesiyej sisteminin makara ve rulman bakımları yapılıyor; hat kontrolleri ise röntgen sistemiyle gerçekleştiriliyor. Ekipler, mekanik sistemlerin işleyişini ve güvenliğini artırmak için günlük testler ve parça değişimleri uyguluyor. Bu süreçte öncelik, ziyaretçilerin sezon boyunca kesintisiz ve emniyetli hizmet almasını sağlamak.

pist ve hizmet altyapısı:

Keltepe, 5 bağımsız pist yapısıyla farklı seviyedeki sporculara hitap ediyor. Tesiste 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre teleski ve yeni başlayanlara yönelik baby lift sistemi bulunuyor. Merkez, özellikle günübirlik ziyaretlere uygun altyapısı ve çeşitlilik gösteren pistleriyle hem kayak öğrenenlere hem de deneyimli sporculara hizmet veriyor.

Teknik ekipler ve işletme yetkilileri, sezon açılışına kadar bakım, test ve küçük onarım çalışmalarını sürdürerek Keltepe Kayak Merkezi'ni yeni kış sezonuna hazır hale getireceklerini belirtiyor; ziyaretçi güvenliği ve konforu sürecin odağında tutuluyor.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ&#039;NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültürle iç içe bir sezon: Kağıthane'de sanat etkinlikleri başlıyor
images

Atakum'da 88. yıl anmaları: kültür, söyleşi ve öykü ödülleri bir arada
images

Cesaretin rengi: lösemili çocukların hayalleri tuvale taşındı
images

Neva yalı ile Moxy İzmir yeni kıyıda sosyal yaşamı yeniden kuruyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam