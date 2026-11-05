Kültürle iç içe bir sezon: Kağıthane'de sanat etkinlikleri başlıyor

Kağıthane'de kültür sanat sezonu başlıyor:

Kağıthane Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonunu bu hafta sonu açıyor. Sezon; tiyatrodan sinemaya, konserlerden söyleşilere uzanan geniş bir programla, Haziran ayına kadar ilçe sakinlerini kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturacak.

Program, ilçedeki 10’a yakın kültür merkezinde eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek farklı yaş gruplarına yönelik içerikler sunmayı hedefliyor. Etkinlik takvimi ve seans biletleri ise vatandaşların erişimine Kalbimiz Kağıthane mobil uygulaması üzerinden açılacak.

Programın odak noktaları:

Sezon kapsamında tiyatro oyunları, film gösterimleri, konserler, söyleşiler ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yer alıyor. Kasım ayı boyunca devam edecek çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri, minik izleyicileri sanatın farklı disiplinleriyle tanıştıracak şekilde planlandı.

Müzik programında ise Erdem Alpsoy, Zamansız Mehmet, Sabit Münüklü, Zeyno Eze ve Nazmi Can gibi isimler sahne alacak. Konserler, hem yerel dinleyicilere hem de geniş kitlelere hitap edecek repertuvarlarla düzenlenecek.

Belediye görüşü ve katılım çağrısı:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yeni sezonla ilgili olarak, "Kağıthane’mizde her yaştan vatandaşımızın kültür ve sanatla iç içe olmasını önemsiyoruz. Yeni sezon boyunca çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerden büyüklerimize kadar tüm hemşehrilerimizi tiyatro, sinema, konser ve söyleşilerle buluşturacağız. Özellikle çocuklarımızın sanatsal yönlerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak etkinliklerimizle kültür ve sanatı hayatın bir parçası hâline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi yeni kültür sanat sezonumuzdaki etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kasım ayından itibaren başlayacak program, Haziran ayına kadar ilçenin farklı kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek. Etkinlik takvimi ve bilet bilgileri için kullanıcılar Kalbimiz Kağıthane mobil uygulamasını takip edebilir.

KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU, BU HAFTA SONU BAŞLIYOR. (ARŞİV)