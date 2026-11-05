Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Sakaryaspor altyapısından bir genç yetenek ay-yıldızlı formayla buluşmaya hazırlanıyor

Sakaryaspor altyapısında yetişen 2011 doğumlu Ali Aras Mete, U16 Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı; hazırlık maçları 14-17 Kasım'da Antalya'da.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sakaryaspor altyapısından bir genç yetenek ay-yıldızlı formayla buluşmaya hazırlanıyor

Sakaryaspor altyapısından milli takıma aday çağrı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde yetişen genç futbolcu Ali Aras Mete, Türkiye U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 2011 doğumlu oyuncunun çağrılması, Sakaryaspor Futbol Akademisi için yeni bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor.

genç oyuncunun gelişim yolculuğu:

Ali Aras Mete, futbol eğitimine 2016 yılında Hendekspor altyapısında başladı. Hendek’teki çalışmaların ardından 2024 yılında Sakaryaspora transfer olan Mete, kulübün U16 takımında görev alıyor. Serbest ve disiplinli çabası ile milli takım gözetmenlerinin dikkatini çektiği bildirildi.

milli takım daveti ve programı:

Genç oyuncu, U16 Milli Takımının Almanya ile oynayacağı hazırlık maçları için hazırlanacak aday kadroya dahil edildi. Söz konusu hazırlık programı 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Bu gelişme, Sakaryaspor Futbol Akademisi’nin genç yetenek yetiştirme hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor; altyapıdan milli takıma yapılan bu tür çağrılar kulübün çalışmalarının meyve verdiğini gösteriyor ve oyuncunun ilerleyen süreçte takip edileceğini işaret ediyor.

ALİ ARAS METE, U16 MİLLİ TAKIMI&#039;NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

ALİ ARAS METE, U16 MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizlispor'un lig yolculuğu amatöre geriledi
images

Dynamic Racing Team altıncı kez takımlar şampiyonu oldu
images

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı
images

Sergen Yalçın 54 yaşını Riva'da TFF yetkilileriyle kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahmetli'de yılların su taşkını sorunu kalıcı çözüme kavuştu

Vali Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın son yolculuğuna uğurlanacak

Denizlispor'un lig yolculuğu amatöre geriledi

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam